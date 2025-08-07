Potenza, al via la riqualificazione per il poliambulatorio. Gli intereventi previsti

Con l’approvazione dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e delle relative deliberazioni di Giunta, prende il via la fase di programmazione di tre importanti interventi di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico che interesseranno i poliambulatori di Potenza, Melfi e Palazzo San Gervasio.
Gli interventi prevedono un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro, finanziati attraverso i fondi nazionali dell’Accordo di Programma tra Ministero della Salute e Regione Basilicata, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 14 della Legge 160/2019.
A darne notizia è l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, che definisce i provvedimenti come “ulteriori passi verso la modernizzazione della sanità territoriale e la sostenibilità ambientale”.
Nel dettaglio, il poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” di Potenza sarà interessato da un intervento dal valore di 700.000 euro, che comprende:
- la coibentazione delle pareti verticali,
- la nuova impermeabilizzazione,
- la ristrutturazione dell’impianto di climatizzazione,
- la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico.
Nel poliambulatorio di Melfi (PZ), sito in via Medaglia d’Oro M. Ferrara, è previsto un intervento da 405.500 euro, che comprende:
- la coibentazione a cappotto delle pareti,
- la realizzazione di una copertura ventilata,
- l’installazione di un sistema ibrido di climatizzazione,
- la produzione di acqua calda sanitaria tramite un sistema integrato con solare termico.
- Anche in questo caso è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico per favorire l’autonomia energetica.
Infine, per il poliambulatorio di Palazzo San Gervasio (PZ), situato in Viale Villa D’Errico, l’intervento – finanziato con 393.500 euro – ricalca lo schema previsto per Melfi:
- coibentazione delle pareti e della copertura,
- impianto ibrido di climatizzazione ad alta efficienza,
- nuovo impianto fotovoltaico, con l’obiettivo di migliorare significativamente le prestazioni energetiche dell’edificio, attualmente classificato in classe F.
Dichiara l’assessore Cosimo Latronico:
“Investire sull’efficienza energetica delle strutture sanitarie significa investire sulla salute delle persone, sul futuro ambientale della nostra regione e sulla razionalizzazione della spesa pubblica.
Questi interventi di programmazione ci consentiranno di riqualificare importanti presidi sanitari, riducendone i consumi, migliorandone le condizioni di comfort per utenti e operatori e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici ed economici che ci siamo posti a livello regionale.
Rendere più efficienti i nostri poliambulatori equivale a rafforzare l’intero territorio, valorizzare le comunità locali e promuovere una sanità pubblica concreta, capace di rispondere alle esigenze del presente con lo sguardo rivolto al futuro”.