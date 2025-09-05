Potenza: al via le iscrizioni ai nuovi corsi “Mondo digitale”. Ecco date e orari

Al via le iscrizioni ai nuovi corsi “Mondo digitale” rivolti a tutti i cittadini che desiderano acquisire competenze digitali.
I corsi si svolgeranno tutti i lunedì dal 22 settembre 2025 al 25 maggio 2026 presso il palazzo della Cultura in via Cesare Battisti a Potenza.
Verranno formate due classi (F1 e F2) con i seguenti orari di lezione:
- F1: lunedì mattina dalle ore 10.30 alle 12; la classe F2: lunedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle 18.
Per iscriversi ai corsi occorre compilare il seguente form:https://forms.gle/GDpdfCSKQDvkELxu7.
Chi avesse difficoltà può rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico in piazza Matteotti, tel. 0971 415044 – 049 – mail: urp@comune.potenza.it.