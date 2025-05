Potenza, all’Istituto Einstein – De Lorenzo una giornata dedicata alla carriere e alle idee innovative dei ragazzi. Ecco l’iniziativa

L’ Istituto I.I.S.“Einstein – De Lorenzo” POTENZA è lieto di annunciare due eventi molto importanti che si svolgeranno nella giornata di venerdì 23 Maggio 2025 e che offriranno agli studenti opportunità di crescita, connessione con il mondo del lavoro e stimolo alla creatività.

Dalle 9:30 alle 13:00, la palestra dell’istituto ospiterà il primo Career Day, un’importante occasione per gli studenti delle classi quinte di entrare in contatto con numerose aziende del territorio e conoscere le opportunità di carriera.

Stand informativi, colloqui conoscitivi e sessioni di networking permetteranno ai partecipanti di interagire con aziende di diversi settori, tra cui ingegneria, tecnologia, energia, farmaceutica e turismo.

Parteciperanno:

Publisys,

Graldev,

Auletta,

Broxlab,

Alida,

Desal Safety,

Comunica Live,

Intema,

CMD di Atella,

Pittini, STM Group Officine Zirpoli,

Sabia Group,

Eurosystem – Gruppo Elemaster,

Criscuolo,

Garramone,

Elettronvolt,

Hitachi,

Hydros,

Omniawork,

Advanced System Development,

Officine CM,

Cirigliano,

Turlione,

Giavent,

Coving Srl,

Arcasensa,

Assoil School,

Tempor,

Adecco,

InHGroup,

Manpower,

ITS Potenza,

ITS Turismo Puglia,

ITS Aerospazio,

Plasticform,

Greenswitch,

Effettimoda di Alfonso Bolcina,

Moon Flowers,

Domenico Nino Assicurazioni + Associazione Italiana Educatori Finanziari,

Losasso Broker,

Global Servizi Sociali,

Operamica,

Le Follie dello Chef,

Tenuta Croglia,

Federalberghi,

Ferrero.

Questo evento rappresenta un’opportunità concreta per gli studenti di connettersi direttamente con il mondo del lavoro e acquisire informazioni preziose per il loro futuro professionale.

Nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 21:00, la sede dell’istituto in Via Danzi, rione Malvaccaro, si trasformerà in un laboratorio espositivo interattivo con la terza edizione de “La Notte degli Inventori”, un evento dedicato alle invenzioni e ai progetti realizzati dagli studenti.

Saranno presentati prototipi, app, giochi, congegni elettronici e soluzioni innovative, frutto del lavoro degli studenti nei laboratori scolastici e della loro creatività.

L’obiettivo è rendere l’innovazione accessibile e coinvolgente, promuovendo un dialogo interdisciplinare tra chimica, fisica, informatica ed elettronica.

Radio ITIGEO, la web radio dell’istituto, seguirà l’evento in diretta, con interviste ai protagonisti e agli ospiti.

All’interno de “La Notte degli Inventori”, il giorno 23 maggio 2025, si terrà il contest “La miglior circol…idea”, dedicato alle idee innovative e sostenibili degli studenti.

Gli alunni dell’Istituto potranno presentare la propria idea, singolarmente o in team.

Le proposte saranno valutate da una giuria qualificata e multidisciplinare secondo criteri oggettivi.

I progetti più innovativi e sostenibili, capaci di valorizzare l’economia circolare attraverso creatività e competenze tecniche, saranno premiati.

Questi eventi rappresentano un’opportunità unica per gli studenti, offrendo loro la possibilità di esprimere il proprio talento, connettersi con il mondo del lavoro e contribuire all’innovazione.

Ecco alcune foto dei ragazzi a lavoro per il contest.