Potenza, apertura e chiusura scale mobili, altri collegamenti con il centro storico: questa la situazione

30 Agosto 2025

Il Comune di Potenza aggiorna i cittadini sulle aperture e chiusure delle varie Scale Mobili della città e degli altri collegamenti con il centro storico.

Ecco gli aggiornamenti:

  • Scala mobile Viale Marconi – Piazza XVIII Agosto
    CHIUSA fino a nuovo ordine
  • Ascensori Piazza XVIII Agosto – Via del Popolo
    APERTI oggi 30 agosto fino alle 24:00
  • Scala mobile Armellini – Via Due Torri
    APERTA oggi 30 agosto fino alle 24:00
  • Ponte attrezzato Via Tammone – Santa Lucia
    APERTO oggi 30 e domani 31 agosto fino alle 2:00