Potenza, apertura e chiusura scale mobili, altri collegamenti con il centro storico: questa la situazione

Il Comune di Potenza aggiorna i cittadini sulle aperture e chiusure delle varie Scale Mobili della città e degli altri collegamenti con il centro storico.
Ecco gli aggiornamenti:
- Scala mobile Viale Marconi – Piazza XVIII Agosto
CHIUSA fino a nuovo ordine
- Ascensori Piazza XVIII Agosto – Via del Popolo
APERTI oggi 30 agosto fino alle 24:00
- Scala mobile Armellini – Via Due Torri
APERTA oggi 30 agosto fino alle 24:00
- Ponte attrezzato Via Tammone – Santa Lucia
APERTO oggi 30 e domani 31 agosto fino alle 2:00