Potenza: approvato il nuovo Regolamento per il benessere animale e la lotta al randagismo. Ecco cosa prevede

Il Consiglio Comunale di Potenza ha approvato all’unanimità il nuovo Regolamento per il benessere animale e la lotta al randagismo, un atto atteso da tempo e oggi finalmente realtà.

Il nuovo testo normativo, che sostituisce quello risalente al 2013, nasce dall’esigenza di fornire alla città uno strumento aggiornato, capace di rispondere alle sfide attuali in materia di tutela degli animali e gestione del randagismo.

Ha dichiarato in Aula Giammarco Guidetti, Presidente della VI Commissione consiliare permanente:

“Si tratta di un passo avanti significativo, frutto di un lavoro serio, approfondito e condiviso, portato avanti con senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Il nuovo regolamento rappresenta un segnale chiaro: il benessere degli animali non è più una questione marginale, ma un tema centrale per una comunità che vuole dirsi civile e rispettosa. Non parliamo solo di servizi, ma di cultura, di sensibilità e di responsabilità diffuse”.

Il percorso di revisione ha seguito tre fasi fondamentali:

1. Aggiornamento normativo: partendo dall’analisi del regolamento vigente, è stata effettuata una ricognizione delle norme nazionali e regionali più recenti e delle migliori prassi in ambito europeo, con l’obiettivo di adeguare il testo alle mutate esigenze del territorio.

2. Ascolto dei portatori di interesse: sono stati ascoltati il Servizio Veterinario dell’ASP e le principali associazioni animaliste attive sul territorio, il cui contributo si è rivelato fondamentale per individuare criticità operative e avanzare proposte concrete. I commissari hanno inoltre effettuato un sopralluogo presso i canili, per verificare da vicino le condizioni di gestione e cura degli animali.

3. Stesura condivisa del testo regolamentare: il lavoro si è concentrato sulla chiarezza dei ruoli e delle competenze, seguendo il principio guida del “chi fa cosa”, indispensabile per garantire l’efficacia e l’applicabilità del regolamento. Il testo finale ha ricevuto l’approvazione unanime della Commissione.

Tra le novità introdotte dal nuovo regolamento: una maggiore operatività nelle situazioni di emergenza e abbandono, il potenziamento delle procedure di segnalazione, la promozione delle adozioni, e il rafforzamento dei controlli sul territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata all’educazione civica e alle campagne di sensibilizzazione, strumenti fondamentali per prevenire comportamenti scorretti e favorire una convivenza rispettosa tra cittadini e animali.

Ha sottolineato il consigliere Guidetti:

“Questo regolamento rappresenta una base solida da cui partire per sviluppare politiche sempre più efficaci e concrete sul tema del benessere animale.

Il nostro impegno non si esaurisce con la sua approvazione: sarà fondamentale consolidare la collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASP, potenziare i servizi ambulatoriali destinati ai cittadini, intensificare le attività di controllo e valutare l’istituzione di un corpo di guardie eco-zoofile anche a Potenza.

Una presenza stabile e qualificata sul territorio può fare realmente la differenza, sia in termini di tutela degli animali che di cura e decoro dell’ambiente urbano”.

Guidetti ha inoltre evidenziato l’importanza di costruire un dialogo costante con le associazioni animaliste e ambientaliste, al fine di migliorare le segnalazioni, rendere più efficiente la presa in carico dei casi segnalati e promuovere con maggiore efficacia la fase di adozione degli animali.

Il Presidente ha inoltre voluto ringraziare tutti i componenti della VI Commissione consiliare per il grande impegno profuso.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche agli uffici comunali e al settore Ambiente ed Energia del Comune, all’Assessore Beneventi e alla dirigente ing. Laurino, per il prezioso supporto tecnico che ha accompagnato l’intero iter.

Ha concluso Guidetti:

“Con questo regolamento il Comune di Potenza compie una scelta di civiltà e lancia un messaggio importante: riconoscere il valore degli animali nella nostra comunità significa costruire una città più rispettosa, inclusiva e consapevole”.