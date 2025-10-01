Potenza, arriva la nuova sciarpa Rossoblù dedicata al compianto Nicola De Bona: ecco come averla aiutando i più bisognosi

C’è qualcosa che unisce come nessun’altra cosa: la passione per la maglia, l’amore per la squadra e la solidarietà di chi crede nel valore del volontariato.
È con questo spirito che l’associazione “Io amo il POTENZA” presenta la sciarpa ufficiale della stagione 2025-2026, un simbolo di appartenenza e di speranza.
Questa sciarpa, dal prezzo speciale di 20 euro, non è solo un accessorio di tifoso, ma un atto concreto di generosità: tutto il ricavato delle vendite andrà in beneficenza, per sostenere chi ha più bisogno nella nostra comunità.
Un gesto che parla di cuore e di impegno sociale, valori che l’associazione porta avanti con orgoglio da sempre.
Un ricordo speciale accompagna questo lancio: la sciarpa è dedicata al vicepresidente Nicola De Bona, recentemente scomparso, la cui passione e dedizione rimarranno per sempre nel cuore di tutti noi.
La stagione si tinge quindi di emozione, con questa dedica che trasforma ogni filo in un racconto di amicizia e memoria.
La vendita è iniziata in preordine, con la speranza di superare il record delle 250 sciarpe vendute, un traguardo ambizioso che dimostrerebbe quanto la comunità possa essere solidale e unita sotto lo stesso vessillo.
La consegna è prevista per novembre, il mese in cui il freddo si combatte meglio con il calore di un gesto condiviso.
Ordinate la sciarpa vuol dire diventare parte di questa grande famiglia: insieme si può fare la differenza, insieme si sostiene il Potenza e chi ha bisogno.
Il presidente Angelo Triani, con passione e gratitudine, invita tutti a partecipare a questa iniziativa di cuore.
La sciarpa non è solo un simbolo di tifo, ma un abbraccio di solidarietà.