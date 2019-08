Potenza, attenzione: al via il doppio senso di circolazione in questo tratto!

Dalle ore 17:00 di oggi, venerdì 9 agosto 2019, con apposito provvedimento dirigenziale, è istituto il doppio senso di circolazione in via Ciccotti nel tratto compreso tra il rondò ‘Tre Cancelli’ e l’intersezione con via Lazio.

Prevista inoltre la circolazione rotatoria tra via De Coubertin (tratto riaperto al transito), via Ciccotti e rondò ‘Tre Cancelli’; e la circolazione rotatoria all’intersezione tra via Ciccotti e via Lazio.

Così l’assessore alla Viabilità Giuseppe Pernice:

“Si tratta di un provvedimento che offrirà un miglior deflusso da e per la zona nord della città, aprendo quella che risultava a oggi una strozzatura determinata dalla chiusura del tratto che viene riaperto.

Anche la decisione di rendere via Ciccotti a doppio senso di circolazione, oltre a consentire più opzioni di scelta a quanti attraversano la zona interessata, in entrambe le direzioni, comporterà migliori condizioni di sicurezza, riducendo la velocità, spesso superiore a quella consentita, dei veicoli che percorrono la strada, nonostante la segnaletica e i controlli delle forze di polizia”.

Per il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Antonio Vigilante:

“si tratta di un intervento che va contestualizzato all’interno di un progetto più complessivo, che andremo a realizzare progressivamente e abbiamo ritenuto di porre in essere sperimentalmente in questo periodo dell’anno, così da evitare, alla riapertura delle scuole, le possibili criticità quasi fisiologiche per ogni cambiamento”.