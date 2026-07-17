Potenza, attenzione! Sgombero obbligatorio a Tiera: questa l’evacuazione e le misure di sicurezza per i residenti

Si comunica alla cittadinanza che il Sindaco di Potenza ha disposto lo sgombero obbligatorio in località Tiera, entro un raggio di 130 metri dal punto di detonazione, per la giornata di domenica 26 luglio 2026.
Di seguito tutte le informazioni utili e le modalità di svolgimento delle operazioni:
Orari e Tempistiche
Inizio evacuazione: a partire dalle ore 7:00 del mattino di domenica 26 luglio, fino al termine delle operazioni.
Orario del brillamento: previsto per le ore 10:00 circa.
Il provvedimento riguarda i residenti di alcuni civici specifici nelle seguenti zone:
- Via Dei Due Boschi
- Via Dei Quattro Tornanti
- Contrada Fermata Tiera
- Via Piani di Zucchero
- Via Lavangone
Istruzioni per i Residenti
Infissi: Durante il periodo di evacuazione, è necessario lasciare gli infissi aperti nelle abitazioni.
Animali domestici: Si raccomanda di allontanare gli animali domestici o di assicurarne una custodia sicura.
Punto di Accoglienza
Per tutta la durata delle operazioni, i residenti che lo vorranno, saranno ospitati presso la Pasticceria Romano in via San Francesco, dove verrà offerta la colazione.
Segnali Acustici da Monitorare
L’andamento delle operazioni sarà scandito da precisi segnali acustici (fischi di corno):
5 fischi lunghi: 30 minuti prima del tiro.
1 fischio continuo: momento esatto del brillamento.
5 fischi brevi: segnale di cessato pericolo (circa 10 minuti dopo il tiro).
Si confida nella massima collaborazione, nel senso di responsabilità e nel rispetto delle indicazioni da parte di tutti i cittadini coinvolti, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni nella massima sicurezza.