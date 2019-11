Potenza: Bardi incontra il Direttore Marittimo della Calabria e della Basilicata e Comandante del Porto di Reggio Calabria!

Il presidente Vito Bardi ha accolto, oggi, in Regione, il Direttore Marittimo della Calabria e della Basilicata e Comandante del Porto di Reggio Calabria, Capitano di vascello Antonio Ranieri, in visita istituzionale in Basilicata a poche settimane dalla sua nomina.

L’incontro, all’insegna della cordialità e della partecipazione, tra il governatore e l’alto ufficiale, ha fornito l’opportunità di ribadire l’importanza della collaborazione e della sinergia tra le istituzioni regionali e l’autorità marittima.

Il presidente Bardi ha messo in evidenza “la natura fondamentale del lavoro che viene svolto con senso e abnegazione” dalla Direzione Marittima interregionale, ringraziando allo stesso tempo “tutti coloro che si impegnano per svolgere servizi utili ad una vasta comunità”.

Il Capitano di vascello Ranieri, allo stesso tempo, ha affermato la piena disponibilità ad una collaborazione interistituzionale, per raggiungere obiettivi comuni nell’interesse unico del cittadino.