Potenza, Bucaletto e taxi sociale: “impegno mantenuto”. I dettagli

«Nel mese di maggio dello scorso anno, in occasione del convegno organizzato dalla Caritas Diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo nell’Auditorium di Tito scalo ho assunto pubblicamente un impegno preciso: lavorare per la riapertura della struttura di prossimità nel quartiere Bucaletto a Potenza e per la riattivazione del Taxi Sociale, uno strumento fondamentale per garantire la mobilità e gli spostamenti delle persone in difficoltà verso ospedali e ambulatori.

Un impegno che non era uno slogan, ma una responsabilità istituzionale che ho inteso rispettare fino in fondo e monitorare in prima persona».

Lo dichiara l’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, sottolineando come la Regione Basilicata si sia fatta carico della componente socio-assistenziale del progetto, nato da un protocollo tra Caritas diocesana, Comune di Potenza e Azienda Sanitaria Locale di Potenza (Asp), intesa risalente al 2023 e scaduta il 31 dicembre 2024.

Da quel momento, con discrezione ma con determinazione, è iniziato un lavoro complesso e articolato, portato avanti dagli Uffici regionali competenti, dalla Direzione Generale Salute e dall’Asp.

«Le difficoltà non sono mancate – prosegue l’esponente della Giunta regionale – ma la politica ha il dovere di affrontarle e risolverle, non di limitarsi agli annunci.

Oggi, a seguito delle interlocuzioni tra tutte le parti coinvolte, posso affermare con chiarezza che per il pieno ritorno in funzione del servizio manca esclusivamente la sottoscrizione del nuovo protocollo d’intesa tra Comune di Potenza, Asp e Caritas.

Il documento è già stato definito e i tempi saranno celeri: la firma è prevista entro il prossimo mese di marzo».

L’assessore Latronico ha espresso gratitudine verso tutti coloro i quali hanno contribuito con professionalità e dedizione al raggiungimento di questo risultato, ringraziando il Comune di Potenza per la disponibilità e l’attenzione riservata a un tema di grande rilevanza sociale.

«Rivendico con forza il metodo seguito: lavoro silenzioso, atti concreti e assunzione di responsabilità.

È questo il modello di azione con cui il governo regionale che rappresento lavora ogni giorno.

Le reti sociali e sanitarie sono infrastrutture essenziali, specialmente nelle periferie. Questo progetto, che ha già raccolto ottimi risultati, ne conferma l’efficacia», conclude l’assessore.