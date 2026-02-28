Potenza, nuova sfida per le ragazze della PM Macchia: in bocca al lupo

Ultimi due impegni della stagione regolare per la Pm Gruppo Macchia Potenza che domenica pomeriggio alle 18 scenderà in campo alla Palestra “Caizzo” di Potenza per la sfida contro Pontecagnano.

Sono due le partite rimaste per chiudere la prima fase della stagione e proiettarsi poi per la seconda fase.

Ad oggi la Pm Gruppo Macchia è certa del sesto posto nel girone B e le prossime due gare, con sei punti in palio, possono regalare anche un quinto posto: è questo l’obiettivo a cui punta lo staff tecnico, guidato da coach Marco Orlando, anche se si preferisce guardare partita dopo partita per provare a fare bottino pieno:

“Ci aspetta una sfida di alto livello contro Volley Project Pontecagnano, sarà una partita impegnativa e difficile – commenta coach Marco Orlando alla vigilia – ma che affrontiamo con la consapevolezza che nulla è impossibile se giochiamo come sappiamo fare”.

Pm Gruppo Macchia reduce da un filotto importante di partite con due vittorie consecutive in campionato e in conclusione anche la vittoria in Coppa Basilicata che ha permesso l’accesso alle semifinali: “Arriviamo a questo appuntamento in un ottimo momento – continua il tecnico rossoblù – , le tre vittorie consecutive hanno dato una spinta importante al morale del gruppo e la qualità del lavoro che le ragazze stanno mettendo in campo ogni giorno in allenamento è estremamente soddisfacente“.

Il tecnico rossoblù non nasconde la soddisfazione per un percorso già ottimo fatto dalla sua formazione che, da neopromossa, sta facendo vedere cose interessanti:

“Siamo una neopromossa che ha scelto di scommettere sulla continuità – dichiara con orgoglio coach Orlando – , mantenendo quasi integralmente il roster che l’anno scorso ha dominato la Serie D.

Vedere questo gruppo competere così bene anche nella categoria superiore è motivo di grande orgoglio per me e per la società”. Dopo i due impegni contro Pontecagnano (1 marzo) e Battipagliese (8 marzo) ci si potrà concentrare nel cammino della seconda fase: “Anche se la classifica sembra ormai definita in vista della seconda fase che inizierà il 22 marzo, per noi queste ultime partite della regular season non sono affatto dei semplici test.

Vincere sarebbe il giusto riconoscimento per il percorso straordinario fatto da queste ragazze finora, vogliamo onorare il campionato fino all’ultimo punto, per noi stessi e per gli sforzi fatti”.

Il regolamento del campionato prevede la stesura finale di una classifica avulsa con tutte le 27 formazioni che compongono i tre gironi di Serie C: le prime 8 accedono alla fase play-off (due gironi da quattro con gare di andata e ritorno con successive semifinali per le prime due di ciascun raggruppamento), dalla 9^ alla 26^ andranno a comporre tre gironi da sei squadre per la fase play-out /sempre andata e ritorno, ndr) mentre solo l’ultima, la 27^ verrà retrocessa in Serie D.

Altre tre retrocessioni toccheranno alle ultime classificate dei tre gironi play-out.

Le potentine attualmente sono 16esime nella classifica avulsa (rientrano nella fase play-out) con la speranza di poter scalare al massimo un altro paio di posizioni.