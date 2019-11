Si è appena concluso il match Avellino-Potenza, valido per la 14esima giornata del girone C della serie C.

Al 28′ è arrivato il vantaggio per i nostri Leoni: a segnarlo, Ferri Marini.

Raddoppio per il Potenza al 38′, con il goal di Murano sull’importante assist di Coppola.

Dopo 6 minuti di recupero, il match si è concluso con il risultato finale di 0-2.

Di seguito la classifica.