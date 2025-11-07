ULTIME NEWS

Potenza Calcio – Cavese: ecco come si è conclusa la partita

7 Novembre 2025

Si è chiusa poco fa la partita tra la Cavese e il Potenza Calcio.

La gara, che ha visto la vittoria della squadra avversaria, termina sul risultato di 3-0.

Di seguito i dettagli della partita.

Forza Potenza!