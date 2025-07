Potenza Calcio: composto il girone! Ecco tutte le squadre

Sarà l’Atalanta Under 23, una delle migliori formazioni della passata stagione in Serie C, a fare compagnia a Potenza e Picerno nel girone C della Serie C.

Lo ha reso noto la Lega Pro nella definizione dei tre raggruppamenti.

Ovviamente è una novità in assoluto e per le squadre lucane sarà la prima volta, come rende noto ansa, che incroceranno il proprio destino con la formazione giovanile bergamasca.

Con le squadre del calcio professionistico della Basilicata anche la Salernitana, la cui destinazione finale era ancora incerta (si paventava l’ipotesi di un inserimento nel girone B), e complessivamente un lotto di contendenti dal blasone storico notevole.

Con i granata campani, retrocessi dalla B, anche il Cosenza, altra proveniente dalla serie cadetta, e due promosse dalla D, ma dalle ambizioni molto alte, come Casarano e Siracusa.

Questa la composizione del Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, Az Picerno, Benevento, Casarano (promosso dalla D), Casertana, Catania, Cavese, Cosenza (retrocesso dalla B), Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, (retrocessa dalla B), Siracusa (promosso dalla D), Sorrento, Team Altamura, Trapani.