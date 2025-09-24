ULTIME NEWS

Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Siracusa

24 Settembre 2025

Si è chiusa poco fa la partita tra Potenza Calcio e Siracusa.

Il risultato fianle ha visto la sfida concluderis con un 2 a 1 per la squadra avversaria.

Di seguito i dettagli della partita e la classifica provvisoria.

Forza Potenza!

 