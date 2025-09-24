Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Siracusa

Si è chiusa poco fa la partita tra Potenza Calcio e Siracusa.
Il risultato fianle ha visto la sfida concluderis con un 2 a 1 per la squadra avversaria.
Di seguito i dettagli della partita e la classifica provvisoria.
Forza Potenza!
Da poche ore il via libera a Montecitorio segna, di fatto, il ritorno della festa di San Francesco d’Assisi nel calendario, il giorno 4 ottobre….
Novità sulla viabilità cittadina a Potenza. La nuova rotatoria di via della Tecnica è finalmente aperta e funzionante! Si trova nei pressi del distributore e…
L’incontro con Papa Leone XIV è stato un momento vero, intenso, toccante. Un momento che non dimenticheremo mai”. Così all’ANSA Daniele Digirolamo, papà di Maria…
“A seguito della recente sollecitazione formale inviata dagli Uffici del Garante per la disabilità a tutti gli ATS, il Comune di Potenza è il primo…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Federazione Basilicata [USB]: “Dopo che Gaza è sotto assedio da due anni e continua il genocidio del popolo…
Tra qualche giorno prenderà il via anche in Basilicata la nuova campagna di raccolta delle olive, che promette una netta ripresa rispetto al 2024, segnato…
Sabato 27 settembre 2025 alle ore 10.00, presso la Sala dell’Arco del Comune di Potenza, alla presenza del Sindaco Avv. Vincenzo Telesca e della Vice…
“Il report dell’Ismea certifica l’alta qualità del latte lucano, in particolare quello degli allevamenti di Bella, del Marmo-Melandro, ma non è così per la remuneratività…
Sabato 27 e domenica 28 Settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), un appuntamento fisso promosso dal Ministero della Cultura per riaffermare la centralità…
Si è svolto ieri, su iniziativa del Vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, un sopralluogo presso la diga di Monte Cotugno, al quale…
Continuano gli investimenti in tema di potenziamento delle risorse umane nella sanità lucana con l’avvio di due corsi base per operatore socio-sanitario (Oss). La Regione…
Mettere a disposizione dei cittadini lucani autobus più sicuri, accessibili e tecnologicamente avanzati, allineandosi così agli standard ambientali europei, superando la stagione dei mezzi altamente…