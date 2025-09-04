ULTIME NEWS

Potenza: cambiamenti dal mondo rifiuti in città. Le prime novità

4 Settembre 2025

Cambiamenti dal mondo rifiuti in città!

Il Comune di Potenza fa sapere come tante saranno le novità che a stretto giro coinvolgeranno il settore rifiuti nella città di Potenza.

A cominciare da sabato 6 Settembre 2025, avrà inizio per la prima volta, grazie ad un mirato e concreto lavoro da parte del personale ACTA e dell’U.D. Ambiente, il sistema di raccolta differenziata da parte degli operatori mercatali in occasione del mercato mensile.

Ogni operatore/venditore, verrà dotato di una locandina illustrativa e di un numero adeguato di buste tali da poter intraprendere un corretto conferimento di ogni genere di rifiuto evitando una scorretta creazione di indifferenziato e favorendo con certezza una corretta raccolta mirata al raggiungimento futuro di una più che ottimale percentuale di differenziata.

Di seguito le locandine con i dettagli.