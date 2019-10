Potenza: Capitan Acciaio premia la Città per la raccolta differenziata di questi imballaggi!

In occasione della terza edizione del tour Capitan Acciaio, iniziativa promossa per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il Sistema CONAI, premierà la Città di Potenza per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti.

Oltre la città, sarà premiata anche ACTA Spa, azienda che gestisce la raccolta differenziata a Potenza.

Saranno presenti:

Alessandro Galella, Assessore all’Ambiente;

Roberto Spera, Amministratore Unico di ACTA Spa,

l’Ing. Cosmo Mottola, Direttore di Ferriere Nord

Federico Fusari, Direttore Generale del Consorzio RICREA.

Ci sarete?