Potenza: centinaia di alunni si divertono tra musica, coriandoli e stelle filanti! Le foto

Gioia e divertimento nelle strade e nelle piazze del centro storico per la manifestazione ‘Sarachella la Maschera Potentina’, che ha portato centinaia di alunni dell’Istituto comprensivo ‘Torraca – La Vista’ a divertirsi tra musica, coriandoli e stelle filanti.

Il sindaco Vincenzo Telesca e l’assessore alla Cultura Roberto Falotico, nel ringraziare la dirigente scolastica Marianna Catalano, il corpo docente, il personale e i genitori di bambini e ragazzi che hanno partecipato all’appuntamento e reso possibile l’organizzazione dello stesso, hanno invitato tutta la cittadinanza a prendere parte all’evento clou del calendario di iniziative organizzate dal Comune per ‘la Maschera & le Maschere – il Carnevale Potentino’, con la manifestazione in programma domenica 2 marzo 2025, alle ore 15 in piazza ‘don Bosco’, per la Gran Parata di Carnevale ‘Mettiamoci una pezza – nussunoescluso’, corteo che attraverserà le vie cittadine e si concluderà in piazza Matteotti, tra caramelle e zucchero filato.

Queste alcune foto.