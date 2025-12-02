Potenza, concluso il progetto “Non da Soli” per contrastare le truffe agli anziani. I dettagli

Si è concluso il 26 novembre 2025 il progetto “NON DA SOLI”, un’importante iniziativa strategica volta a prevenire e contrastare le truffe, i raggiri e la solitudine sociale che colpiscono la popolazione anziana del territorio.

Il progetto, sviluppato da ATS NETWORK 3.0 e realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Potenza, la Polizia Locale, le Associazioni del Terzo Settore e i Centri Sociali e di Aggregazione, ha raggiunto gli obiettivi prefissati grazie a un modello di intervento capillare e multidisciplinare.

Risultati e Obiettivi Raggiunti:

Prevenzione e Consapevolezza: Sono stati erogati strumenti informativi, formativi e relazionali che hanno aumentato la consapevolezza e la capacità di difesa della popolazione over 65 contro i tentativi di truffa.

Sicurezza e Benessere: È stato promosso l’accesso consapevole a informazioni e servizi, contribuendo attivamente alla sicurezza sociale degli anziani.

Rafforzamento Territoriale: Sono state potenziate le reti di prossimità grazie ad attività di aggregazione e sensibilizzazione organizzate nei quartieri e nei luoghi della quotidianità, contrastando l’isolamento.

La Campagna di Sensibilizzazione:

A supporto delle attività, è stato diffuso lo spot TV “Attenti alle trappole”, una risorsa audiovisiva chiave per la sensibilizzazione della comunità.

È possibile visionare lo spot al seguente link: Spot NON DA SOLI

Finanziamento:

Il progetto “NON DA SOLI” è stato finanziato nell’ambito del Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani del Ministero dell’Interno per l’annualità 2024-2025.