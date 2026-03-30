La Basilicata ricorda Petrone: di origini lucane, fu direttore delle operazioni di lancio del programma Apollo. Ecco i dettagli

“Nel centenario della nascita di Rocco Petrone celebriamo una figura di primo piano del Novecento. Di origini lucane, Petrone fu direttore delle operazioni di lancio del programma Apollo, con responsabilità diretta sulle missioni che portarono l’uomo sulla Luna.
La sua storia richiama il contributo dei molti lucani nel mondo, che con competenze e capacità di innovare hanno inciso in campi diversi, dalla ricerca alla tecnologia, dall’economia alle professioni, dalla cultura al sociale.
Una presenza che per la Basilicata non è solo motivo di orgoglio, ma rete viva di relazioni e idee capace di generare opportunità concrete per i nostri territori.
Il ricordo di Petrone diventa stimolo per continuare il nostro impegno verso le comunità dei lucani ovunque, valorizzando esperienze e legami che tengono alto il nome e il carattere della Basilicata”.
Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Basilicata e presidente della Commissione regionale dei lucani nel mondo, Marcello Pittella.