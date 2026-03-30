Potenza, trasporto pubblico: nasce una nuova linea circolare. Ecco i dettagli

Novità sul Piano di trasporto pubblico a Potenza.

Fa sapere l’Assessore Giuzio:

“A seguito del confronto avviato con i cittadini, grazie alle preziose indicazioni dei Consiglieri Comunali di maggioranza e alle interlocuzioni con l’Associazione Il Centro Storico, siamo lieti di annunciare una soluzione concreta e condivisa.

Nasce una nuova linea circolare che:

Parte da Rossellino;

Raggiunge il Centro Storico;

Collega il quartiere di Poggio Tre Galli.

Frequenza ogni 30 minuti, con due modalità:

Una linea scolastica diretta da Rossellino a Poggio Tre Galli, pensata per accorciare i tempi di percorrenza, in partenza alle 7:25.

Le altre linee seguiranno il percorso: Via Vaccaro → Viale Dante → Corso Garibaldi → Piazza 18 Agosto → Via Mazzini → Università Macchia Romana → via Di Giura → Via Anzio (Polo Scolastico di Poggio Tre Galli) → Gallitello e arrivo a Rossellino.

Un risultato importante che dimostra quanto il dialogo messo in campo dal nostro Sindaco Vincenzo Telesca, l’ascolto e la collaborazione possano portare a soluzioni efficaci per tutta la comunità.

Un sentito ringraziamento all’Associazione “Il Centro Storico” ( https://www.facebook.com/groups/671202951213282 ) per il supporto e la grande professionalità dimostrata!”.