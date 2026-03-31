Potenza: intervento in corso da parte dei Vigili del Fuoco in questa zona. Le modifiche alla circolazione

Il Comune di Potenza informa che:
“per un intervento in corso da parte dei Vigili del Fuoco, è temporaneamente *vietato il transito delle automobili e dei pedoni in Vico Corrado*, nei pressi dell’Ufficio Postale di Via Pretoria.
La chiusura si rende necessaria per consentire il completamento delle operazioni in condizioni di sicurezza e *rimarrà valida nelle prossime ore, fino a cessate esigenze*.
Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica presente in zona e a utilizzare percorsi alternativi”.