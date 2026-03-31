A Potenza continuano gli atti vandalici: “Deturpate la città”. Le parole del Sindaco

Purtroppo a Potenza continuano gli atti vandalici.

Tanta l’esasperazione del Sindaco Telesca che contro l’ennesimo atto di inciviltà e incuria denuncia:

“Ieri ho accolto ragazzi delle scuole medie che hanno rappresentato su tela l’idea di città con messaggi molto profondi.

Nessuno ha imbrattato mura pubbliche e private. Hanno condiviso un’idea, un pensiero, una visione.

Voi invece deturpate la città. Create danni economici, trasferite inciviltà. Non amate Potenza.

Riconoscere l’atto illecito è segno di maturità, porre rimedio significa avere rispetto.

Pensateci“.

Lo avete visto anche voi?

Ecco le foto.