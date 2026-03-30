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Potenza: sospeso questo autovelox! Ecco fino a quando

30 Marzo 2026

Il Comando della Polizia Locale del Comune di Potenza, con riferimento alla postazione autovelox installata sulla SS7 VAR. B di Contrada Varco D’Izzo, tenuto conto dell’ordinanza n. 119/2026/PZ di aggiornamento dell’ordinanza n. 368/2025/PZ (Prot. CDG-0886208-U del 14/10/2025), disposte da Anas S.p.A. in ragione del completamento dei lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra il Km 466+550 ed il Km 468+300 – 1° Stralcio, informa che, salvo diverse disposizioni di Anas S.p.A, la sospensione dell’attività di rilevamento automatico della velocità è prorogata fino alle ore 24.00 del giorno 24 aprile 2026.