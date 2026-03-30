Il Comando della Polizia Locale del Comune di Potenza, con riferimento alla postazione autovelox installata sulla SS7 VAR. B di Contrada Varco D’Izzo, tenuto conto dell’ordinanza n. 119/2026/PZ di aggiornamento dell’ordinanza n. 368/2025/PZ (Prot. CDG-0886208-U del 14/10/2025), disposte da Anas S.p.A. in ragione del completamento dei lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra il Km 466+550 ed il Km 468+300 – 1° Stralcio, informa che, salvo diverse disposizioni di Anas S.p.A, la sospensione dell’attività di rilevamento automatico della velocità è prorogata fino alle ore 24.00 del giorno 24 aprile 2026.
Potenza: sospeso questo autovelox! Ecco fino a quando
La Basilicata ricorda Petrone: di origini lucane, fu direttore delle operazioni di lancio del programma Apollo. Ecco i dettagli
“Nel centenario della nascita di Rocco Petrone celebriamo una figura di primo piano del Novecento. Di origini lucane, Petrone fu direttore delle operazioni di lancio…
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“Per la bella Maratea la Pasqua, momento di particolare affluenza turistica, rischia di essere compromesso”. Le richieste
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali – Movimento 5 Stelle Basilicata): “Nella mattinata di venerdì 27 marzo 2026,…
Basilicata, Centro Monitoraggio Appalti: queste le ultime notizie
“Ad oltre tre mesi dall’approvazione della legge regionale che istituisce il ‘Centro di Monitoraggio regionale sugli appalti pubblici’ mancano ancora nomine e piena esecutività. La…
Potenza: questa strada “disseminata di profonde buche, fatiscente e pericolosa”. La richiesta
“Lo stato di degrado in cui versano alcune delle principali arterie cittadine di Potenza è ormai sotto gli occhi di tutti. In particolare, via Vaccaro…
Potenza: il Palazzo di Città si tinge di blu per sostenere chi affronta ogni giorno questa malattia. I dettagli
In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD – World Autism Awareness Day), che si celebra giovedì 2 aprile, il Palazzo di Città in…
Potenza, trasporto pubblico: nasce una nuova linea circolare. Ecco i dettagli
Novità sul Piano di trasporto pubblico a Potenza. Fa sapere l’Assessore Giuzio: “A seguito del confronto avviato con i cittadini, grazie alle preziose indicazioni dei…
L’Assemblea delle Pro Loco Epli lucane approva il bilancio della Rete Ente Pro Loco Basilicata. I dettagli
Si è svolta a Calvello sabato scorso l’assemblea regionale delle Pro Loco Epli lucane associate alla Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps nella suggestiva sala…
Basilicata, carburanti e speculazione: depositato esposto alla Guardia di Finanza. La situazione
L’Associazione di Base dei Consumatori regione Basilicata(A.Ba.Co. Basilicata), ha presentato un articolato esposto al Comando Regionale della Guardia di Finanza per denunciare, come spiega in…
Potenza: questi uffici comunali trasferiti in centro storico. L’avviso
“Come Amministrazione comunale, nell’ottica di riportare gli uffici comunali in centro storico, abbiamo ritenuto di trasferire la sede di quelli del settore Cultura presso il…
Avigliano: vinti 50000 Euro! Auguri al fortunato
Il 10eLotto premia la Basilicata. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026 vincite per un totale di 55mila euro….
A Potenza la presentazione del primo intervento di restauro realizzato in Basilicata grazie a questo programma del Ministero. L’appuntamento
Sarà presentato presso l’Archivio di Stato di Potenza l’intervento di restauro realizzato nell’ambito del programma Art Bonus, reso possibile grazie ad una importante donazione dell’Associazione…
Il lucano Acerenza tra i giganti assoluti del nuoto di fondo mondiale nelle acque cristalline del Mar Rosso! Le parole di Bardi
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime soddisfazione e orgoglio per il risultato conseguito da Domenico Acerenza, salito sul terzo gradino del podio nelle acque…