Potenza: il Palazzo di Città si tinge di blu per sostenere chi affronta ogni giorno questa malattia. I dettagli

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD – World Autism Awareness Day), che si celebra giovedì 2 aprile, il Palazzo di Città in piazza Matteotti sarà illuminato di blu, colore simbolo della sensibilizzazione su questa condizione, nell’ambito dell’iniziativa internazionale ‘Light it up blue’.

La ricorrenza, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, rappresenta un momento fondamentale per promuovere conoscenza, diritti e inclusione delle persone nello spettro autistico.

L’autismo è una condizione del neurosviluppo complessa e articolata, che si manifesta in modo diverso da persona a persona e che riguarda principalmente la comunicazione, l’interazione sociale e i comportamenti.

Proprio per questa sua eterogeneità, è fondamentale sviluppare una maggiore consapevolezza collettiva, capace di riconoscere e valorizzare le differenze.

La giornata richiama l’attenzione sull’importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena, dignitosa e soddisfacente, promuovendo la ricerca, la diagnosi precoce e percorsi di inclusione reale, e contrastando ogni forma di discriminazione e isolamento che ancora oggi coinvolge molte famiglie.

Evidenzia l’assessore alle Pari Opportunità e ai Rapporti con la Sanità Angela Lavalle:

“Il 2 aprile le organizzazioni che si occupano di autismo in tutto il mondo si uniscono idealmente per promuovere una maggiore comprensione della neurodiversità e per costruire percorsi concreti di inclusione e sostegno.

È nostro dovere, come istituzioni, continuare a lavorare per abbattere barriere culturali e sociali, garantendo diritti, servizi adeguati e opportunità reali”.