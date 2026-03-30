Bonus scooter elettrici a ruba: esauriti i 30 milioni dell’ecobonus 2026!

L’ecobonus motorini va a ruba.
Si apprende da rainews “che tutte le risorse previste per motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, pari per quest’anno a 30 milioni, sono state impegnate.
Le prenotazioni sono state aperte per i concessionari alle 12:00 di Mercoledì 18 Marzo, riscontrando immediatamente grande successo.
Il ministero ha avviato le procedure di verifica per evitare fenomeni di accaparramento.
L’incentivo è rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e.
Il contributo verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto:
- 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3.000 euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione, fino a 4.000 euro.
Per l’incentivo, la legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026″.