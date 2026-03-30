Basilicata, gli agenti eroi Agostino e Antonio salvano un anziano disorientato! Bravissimi

Nella giornata di ieri, la sala operativa della Questura di Matera ha ricevuto la segnalazione di un anziano in stato confusionale nei pressi di un centro commerciale.
Gli agenti Agostino e Antonio sono intervenuti rapidamente, individuandolo in breve tempo.
Disorientato e incerto, l’uomo faticava a fornire indicazioni chiare, ma con pazienza hanno raccolto elementi utili per risalire ai familiari.
Dopo aver contattato la figlia, pochi minuti sono bastati per il ricongiungimento: l’anziano è tornato tra le sue braccia, evitando conseguenze gravi.
Bravissimi, queste sono le belle notizie che ci piace raccontare.