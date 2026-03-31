Centenario Rocco Petrone: Bardi celebra il lucano che portò l’uomo sulla Luna

“Oggi celebriamo un figlio illustre della nostra terra che, con determinazione e competenza, ha guidato l’umanità verso l’ignoto, rendendo possibile l’impossibile”.

Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rende omaggio a Rocco Petrone nel giorno del centenario della sua nascita.

Originario di Sasso di Castalda, Petrone è stato il direttore del lancio della missione Apollo 11 nel 1969, l’uomo che scandì il countdown che portò i primi esseri umani sulla Luna.

Le celebrazioni per il centenario di Petrone assumono un respiro internazionale: il Presidente ricorda che la figura di Petrone sarà onorata a Washington, nella sede dell’Ambasciata d’Italia, in un evento alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del nuovo Direttore della Nasa, Jared Isaacman, dell’Ambasciatore italiano negli Usa, Marco Peronaci, e del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Teodoro Valente.

“Questo legame transatlantico – aggiunge Bardi – testimonia quanto il contributo di Petrone sia stato fondamentale per il progresso dell’umanità intera”.

Allo stesso tempo, il territorio lucano onorerà il suo “uomo della Luna” con una serie di appuntamenti di rilievo: domani l’Università degli Studi della Basilicata ospiterà un convegno dedicato alla sua eredità scientifica, mentre a Sasso di Castalda si terrà la cerimonia dell’annullo filatelico, accompagnata dall’emissione di un francobollo commemorativo speciale da parte di Poste Italiane, appartenente alla serie “Le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano”.

Il culmine di questo percorso celebrativo – conclude Bardi – si terrà il prossimo 15 giugno a Potenza con un grande evento organizzato dalla Regione Basilicata e dal Cluster Aerospazio (TeRN): in quell’occasione si parlerà dell’evoluzione del settore, dalla missione Apollo alle sfide odierne della Space Economy.