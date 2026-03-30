Potenza: questa strada “disseminata di profonde buche, fatiscente e pericolosa”. La richiesta

“Lo stato di degrado in cui versano alcune delle principali arterie cittadine di Potenza è ormai sotto gli occhi di tutti.

In particolare, via Vaccaro si presenta da tempo in condizioni critiche: una strada fortemente dissestata, disseminata di profonde buche, fatiscente e pericolosa per la circolazione”.

È quanto denuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e coordinatore cittadino, Alessandro Galella, che richiama l’attenzione dell’amministrazione comunale sulle condizioni della viabilità urbana:

“La situazione rappresenta un serio rischio non solo per gli automobilisti, ma soprattutto per chi si muove su ciclomotori e motocicli, categorie particolarmente esposte ai pericoli derivanti da un manto stradale così compromesso. Non è più rinviabile un intervento deciso e strutturale.

Da qui la richiesta diretta all’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Telesca e all’assessore competente Giuzio: “Cosa si intende fare per affrontare e risolvere questa criticità? I cittadini meritano risposte chiare e, soprattutto, azioni tempestive”.

“L’auspicio è che, una volta superata questa ondata di maltempo, si proceda rapidamente alla predisposizione di un adeguato piano di ripristino, a partire proprio dalle situazioni più urgenti come via Vaccaro, restituendo sicurezza e decoro a un’area centrale della città”.