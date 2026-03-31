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Ad Avigliano la prima biblioteca comunale! Ecco quando l’inaugurazione

31 Marzo 2026

Da domani la comunità di Avigliano avrà la sua prima biblioteca comunale situata all’interno del Chiostro.

Il “nuovo presidio di cultura, dedicato alla memoria e all’identità della comunità”, come è scritto in una nota del sindaco Giuseppe Mecca, sarà dedicato a Pietro Soldi, intellettuale e giornalista aviglianese di ispirazione crociana, nel cui solco ha sviluppato la sua attività culturale e professionale.

All’interno della biblioteca sarà collocato anche un fondo dedicato alla memoria di un altro illustre cittadino di Avigliano, Vito Fiorellini, la cui famiglia ha donato circa 300 volumi e numerosi quadri raffiguranti personalità dalle Basilicata.

“Un patrimonio prezioso – è scritto – che arricchisce ulteriormente l’offerta culturale della struttura e ne rafforza il legame con la storia e l’identità del territorio.

Un simbolo concreto di memoria condivisa e di continuità culturale tra generazioni”.

Il simbolico taglio del nastro avverrà domani, 1 aprile, alle ore 10,30.