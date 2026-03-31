Potenza, attenzione: questo dissuasore mobile tornerà pienamente operativo. Ecco da quando

Il Comune di Potenza informa:
“a partire da domani, 1° aprile, il dissuasore mobile (Pilomat) situato nei pressi del Tempietto di San Gerardo tornerà pienamente operativo.
- OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO: Il Pilomat resterà abbassato dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle ore 12:30.
- ZONA TRAFFICO LIMITATO: Il dissuasore sarà attivo (sollevato) dal lunedì al sabato, dalle ore 12:30 fino alle ore 07:00 del mattino successivo.
Si invita la cittadinanza a prestare massima attenzione agli orari indicati per evitare disagi”.