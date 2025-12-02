Natale 2025: Ruoti punta su solidarietà, partecipazione e valorizzazione del territorio

L’Amministrazione Comunale di Ruoti, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni attive sul territorio, presenta il programma delle iniziative natalizie 2025, un cartellone che unisce tradizione, spiritualità, solidarietà e intrattenimento, con l’obiettivo di valorizzare il paese e rafforzare il senso di comunità.

Quest’anno la scelta dell’Amministrazione è stata chiara: dare spazio al vero significato del Natale, privilegiando iniziative a forte valenza sociale e solidale, in grado di sostenere la ricerca, promuovere la pace e coinvolgere attivamente i cittadini. L’evento “RUOTI INCANTA Magia, Sapori e Tradizioni Un mese di meraviglia e solidarietà” nasce come estensione culturale e sociale del progetto “Ruoti per la Pace”, che promuove messaggi di dialogo e fratellanza tra i popoli attraverso arte, musica e comunità.

Le risorse non sono state orientate a semplici addobbi, ma a progetti che generano identità, partecipazione e orgoglio collettivo.

Il calendario degli eventi prenderà il via il 7 dicembre con Elfolandia, la giornata dedicata al Bosco di Ruoti, pensata per valorizzare uno dei luoghi simbolo del paese anche nel periodo invernale. Un appuntamento destinato a diventare una tradizione locale, con attività per famiglie, bambini ed escursionisti. L’8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata, Ruoti si illuminerà con l’iniziativa “Ruoti si veste di Stelle”, grazie alla collaborazione con AIL. Le Stelle di Natale saranno distribuite e collocate lungo il centro storico per sostenere la ricerca sulle malattie immuni e sensibilizzare la cittadinanza ai valori della solidarietà.

Il 13 dicembre, festa di Santa Lucia con Balconi in Luce, un’iniziativa nata per unire la popolazione attraverso la bellezza della luce condivisa. Concepite come un concorso simbolico, le illuminazioni domestiche diventeranno un gioco comune, pensato per valorizzare il senso di appartenenza e rendere Ruoti un luogo accogliente anche per i visitatori.

Dal 19 al 21 dicembre, Ruoti si trasformerà ne “Il Borgo dei Golosi” con ChocoVillage, tre giorni dedicati al cioccolato, alla tradizione gastronomica locale, ai laboratori creativi , presepi e alle animazioni. Un evento aperto a tutti, pensato per coinvolgere cittadini, famiglie e turisti.

Il programma proseguirà con due appuntamenti serali di grande richiamo: il Ruoti Christmas Magic Festival, rassegna dedicata alla magia e alla comicità, e il Brindisi sotto le Stelle con il format Italo Disco By Night, un momento di festa e musica per accogliere insieme il nuovo anno. Le attività laboratoriali, ludiche e ricreative degli eventi rientrano nel Finanziamento del Dipartimento Politiche per la famiglia in favore di minori.

A curare l’identità creativa, la progettazione e il coordinamento delle iniziative è stata l’Associazione Nuova Era, guidata dall’Art Director Pasquale Autiero, da anni impegnato sul territorio nella realizzazione di eventi non solo dedicati all’intrattenimento, ma soprattutto alla sensibilizzazione sociale e alla crescita culturale della comunità.

Un contributo che conferisce al Natale ruotese una visione moderna, partecipata e profondamente legata ai valori umani.

«Le iniziative di quest’anno – dichiara l’Amministrazione – nascono dal desiderio di costruire un Natale più vero e più vicino ai valori della nostra comunità: fede, solidarietà e partecipazione. Abbiamo scelto di valorizzare ciò che Ruoti è davvero, investendo in progetti che lascino un segno e che coinvolgano i cittadini come protagonisti».

Il Comune invita l’intera popolazione a partecipare e a vivere insieme un Natale all’insegna dell’unione, della bellezza e della speranza.