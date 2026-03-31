Da Potenza al Francioni, ci siamo quasi! Ecco le istruzioni per i rossoblù in vista della finale di Coppa Italia

La società Potenza Calcio, nella persona del Presidente Donato Macchia, desidera richiamare l’attenzione di tutti i tifosi rossoblù che saranno presenti a Latina, in occasione della gara di mercoledì 1 aprile 2026 alle ore 20:30 presso lo stadio “Domenico Francioni”, sull’importanza di vivere questa giornata storica nel pieno rispetto di tutti i presenti e attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità competenti in materia di sicurezza nelle manifestazioni sportive.
L’auspicio è che si possa vivere appieno questo importante appuntamento sportivo, nel segno dei sani valori dello sport, che hanno contraddistinto l’intera stagione.
Pertanto, si rende noto che in occasione della gara di ritorno della Finale di Coppa Italia Regionale Trenitalia di Serie C, le autorità competenti hanno fornito specifiche indicazioni in merito al percorso consigliato per i tifosi rossoblù diretti al Francioni.
Al fine di garantire un afflusso ordinato e in condizioni di sicurezza, si invitano i sostenitori rossoblù a seguire il seguente itinerario stradale:
– Autostrada A1 fino al casello di Frosinone;
– proseguimento sulla S.S. 156 Monti Lepini;
– immissione sulla S.R. 148 Pontina in direzione Roma;
– uscita Via del Lido in direzione Latina Centro;
– proseguimento su Via del Lido, Via Padre S. Agostino, Via Garigliano;
– arrivo in Via Volturno, dove è situato l’ingresso riservato al Settore Ospiti.