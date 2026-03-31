A Potenza i concerti della Settimana Santa: il calendario

Come ogni anno a Potenza torna l’appuntamento con i concerti della Settimana Santa dell’Associazione Musicale Francesco Stabile.
Quest’anno il tema è ancora una volta Mozart e il suo Requiem.
Infatti partendo da esso Suburbia Experience creerà degli ascolti adatti alla meditazione e alla riflessione.
La musica di Mozart nella sua sublime forma, ben si adatta ad essere creatrice di ambienti di meditazione.
Soprattutto il tema del Lacrymosa, suggestivo esempio di musica di alta cantabilità e bellezza.
Si inizia Mercoledì 1 Aprile presso la Sede del Csv di Potenza in Via Sicilia.
Grazie all’Associazione L’ultima Luna aps, che lavora nel sociale, si aprirà la tre giorni della meditazione sonora con il primo dei concerti. L’appuntamento è alle ore 20.
Il secondo giorno, il Giovedì Santo 2 aprile alle ore 21 presso la Chiesa di Gesù Maestro mentre il Venerdì Santo 3 aprile, come da tradizione ventennale, si terrà il consueto concerto del giorno del silenzio e della meditazione presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Rione Murate.
Mozart Meditation è un invito alla riconciliazione con il proprio mondo interiore in un momento dell’anno liturgico talmente importante da essere ricordato nei secoli da meravigliose musiche create apposta per il Triduo.
Per un tempo di Pace.