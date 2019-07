Potenza, Via Mazzini completamente a senso unico in questa direzione: chiesta la “collaborazione degli automobilisti nel rispettare le indicazioni e la segnaletica”

Continuano i lavori in Via Mazzini: il tratto stradale dal 3 Luglio è interessato da interventi per la ricostruzione del tratto della condotta idrica adduttrice Basento-Camastra.

Il Comune di Potenza fa sapere che:

“sull’intera via vige il senso unico, dall’intersezione con via Portasalza all’intersezione con la rotatoria via Cavour-via Ciccotti.

Tutte i veicoli che si immettono in via Mazzini dalle strade che in essa confluiscono sono obbligati a percorrerla in direzione via Cavour-via Ciccotti, dopo l’intersezione con via Roma–via Caserma Lucania.

Il traffico in via Mazzini sarà canalizzato in due corsie, entrambe a scendere, quella di sinistra per chi è diretto in via Angilla Vecchia; quella di destra per chi deve raggiungere l’inizio di discesa San Gerardo, via Cavour o via Ciccotti.

L’assessore alla Viabilità, Giuseppe Pernice, recatosi per un sopralluogo sulla zona e avendo riscontrato alcuni comportamenti contrari a quanto disposto, chiede la collaborazione degli automobilisti nel rispettare le indicazioni e la segnaletica apposta, soprattutto per garantire la sicurezza di tutti”.