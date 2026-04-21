Oggi San Gerardo Maiella veniva proclamato Patrono della regione da Giovanni Paolo II: “il cuore della Basilicata batte più forte”

Oggi San Gerardo Maiella veniva proclamato Patrono della Basilicata da Giovanni Paolo II.
Come fa sapere il Sindaco di Muro Lucano Giovanni Setaro:
“Il cuore della Basilicata batte più forte nel trecentesimo anniversario della sua nascita.
A Muro Lucano, le sue reliquie ci raccolgono in un abbraccio intimo e profondo: una presenza viva che parla alla nostra fede, alla nostra memoria, alla nostra anima.
Il 23 aprile si aprirà ufficialmente l’Anno Gerardino, con la presenza delle Istituzioni e di S.E. Cardinale Feroci: un tempo speciale che ci chiama a riscoprire ciò che siamo.
Essere lucani significa restare umili, ma incrollabili”.