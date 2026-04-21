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Oggi San Gerardo Maiella veniva proclamato Patrono della regione da Giovanni Paolo II: “il cuore della Basilicata batte più forte”

21 Aprile 2026

Oggi San Gerardo Maiella veniva proclamato Patrono della Basilicata da Giovanni Paolo II.

Come fa sapere il Sindaco di Muro Lucano Giovanni Setaro:

“Il cuore della Basilicata batte più forte nel trecentesimo anniversario della sua nascita.

A Muro Lucano, le sue reliquie ci raccolgono in un abbraccio intimo e profondo: una presenza viva che parla alla nostra fede, alla nostra memoria, alla nostra anima.

Il 23 aprile si aprirà ufficialmente l’Anno Gerardino, con la presenza delle Istituzioni e di S.E. Cardinale Feroci: un tempo speciale che ci chiama a riscoprire ciò che siamo.

Essere lucani significa restare umili, ma incrollabili”.