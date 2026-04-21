Da Paterno una polizia più sicura: il rilievo degli incidenti si fa scuola e simulazione

Si sono concluse, con grande successo, a Paterno le due giornate formative tecnico-pratiche dedicate al rilievo degli incidenti stradali, organizzate dal Comandante della Polizia Locale del Comune di Paterno, dott. Alfredo Toscano, in collaborazione con la Polizia Stradale di Potenza, a testimonianza di una sinergia interforze sul territorio sempre più solida.

Il corso, svoltosi in modalità onsite e progettato per fornire agli agenti gli strumenti operativi necessari per gestire scenari emergenziali con precisione tecnica e rigore procedurale, è stato aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Paterno, prof.ssa Tania Gioia, che ha espresso il più vivo apprezzamento per l’iniziativa. “Investire nella formazione degli agenti – ha dichiarato Il Sindaco – significa investire direttamente nella sicurezza dei cittadini.

La presenza di personale altamente qualificato sulle nostre strade garantisce non solo una gestione più efficiente delle criticità, ma anche una maggiore tutela legale e sociale per tutte le parti coinvolte.

Voglio, pertanto, ringraziare sentitamente la Polizia Stradale di Potenza, il Comando e il Corpo della Polizia Locale del mio Comune per aver promosso questa lodevole iniziativa di crescita professionale”.

A coordinare le attività di formazione tecnica sui rilievi il Vice Ispettore Giovanni Turturiello e il Sovrintendente Donato Potenza, mentre l’Ispettore Donato D’Elia ha curato gli aspetti legati alla normativa sanzionatoria.

Durante le esercitazioni è stata simulata una scena di incidente stradale: gli operatori hanno effettuato i rilievi planimetrici, verificandone poi la precisione attraverso il confronto con i dati ottenuti tramite droni e strumentazione satellitare.

I partecipanti hanno potuto, in tal modo, approfondire le metodologie di misurazione, la cristallizzazione delle prove sulla scena del sinistro e l’utilizzo delle moderne tecnologie a supporto della ricostruzione della dinamica degli incidenti.

“L’iniziativa – secondo il Comandante della Polizia Locale del Comune di Paterno – ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento professionale per il personale coinvolto, con l’obiettivo di migliorare sempre più l’efficacia degli interventi sul campo. Il rilievo di un incidente stradale è un’attività complessa che non ammette approssimazioni.

Grazie a questo secondo appuntamento formativo, gli agenti hanno potuto confrontarsi con l’esperienza della Polizia Stradale, acquisendo un know-how fondamentale per operare con competenza e tempestività. L’obiettivo è creare una struttura d’eccellenza capace di rispondere con standard elevati alle esigenze del territorio”.

“Voglio esprimere un caloroso ringraziamento – ha continuato il Comandante Toscano – a tutti i formatori, a tutti coloro che hanno collaborato e partecipato, al Sindaco e all’Amministrazione comunale per la disponibilità, il supporto logistico e per aver messo a disposizione un’aula multimediale, dotata di attrezzatura tecnologica, e spazi aperti per il perfetto svolgimento della due giorni formativa”.