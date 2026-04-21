Potenza: “In provincia strada al limite della percorribilità, servono interventi immediati”. Presenta interrogazione urgente

Il consigliere provinciale Federico Pippa ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Provincia di Potenza per denunciare le gravissime condizioni in cui versa l’asse viario SP18 – SP143 (ex SS529) dell’Ofanto, nel tratto compreso tra l’incrocio con la SS93 e il confine provinciale.

Dichiara Pippa:

“Ci troviamo di fronte a una situazione non più tollerabile.

Il piano viabile è caratterizzato da buche profonde, avvallamenti e tratti completamente dissestati che rendono la circolazione estremamente pericolosa e, in diversi punti, al limite della percorribilità”.

L’arteria rappresenta un collegamento strategico per il territorio, in quanto mette in comunicazione la Basilicata con Cerignola e con l’intera area nord della Puglia, comprendente anche i centri di Barletta e Trani.

Si tratta, inoltre, di una strada quotidianamente utilizzata da cittadini, lavoratori e imprese per raggiungere il casello autostradale più vicino.

Prosegue Pippa:

“Nelle attuali condizioni si espongono gli utenti a rischi concreti per la sicurezza e si arrecano disagi significativi alla mobilità e alle attività economiche.

Senza interventi urgenti, il rischio è che la strada diventi a breve non più praticabile”.

Attraverso l’interrogazione, il consigliere chiede all’Amministrazione provinciale chiarimenti sulle cause del dissesto, sugli eventuali sopralluoghi già effettuati e, soprattutto, sugli interventi immediati da mettere in campo, con tempistiche certe e risorse definite.

Conclude Pippa:

“Non si può più perdere tempo.

È necessario intervenire con urgenza su un’infrastruttura fondamentale per il nostro territorio, garantendo condizioni di sicurezza adeguate e un collegamento efficiente con le aree limitrofe”.

(In copertina: immagine di repertorio)