Stagione perfetta: l’Atletico Avigliano Femminile vince il campionato dopo la vittoria in Coppa Italia

Con un perentorio 12-1, l’Atletico Avigliano Calcio Femminile travolge il Marmo Platano e consolida il primato in classifica.

Un successo che vale doppio: con 6 punti di vantaggio sulla seconda e una sola partita ancora da disputare, le ragazze granata conquistano matematicamente il campionato, completando una stagione straordinaria dopo la vittoria della Coppa Italia.

Tutto è andato secondo i piani: partire forte, sorprendere le avversarie fin dalle prime giornate, creare un distacco netto e poi gestire con intelligenza il vantaggio, colpendo al momento giusto le rivali dirette.

Adesso arriva la fase più affascinante e impegnativa.

La squadra, nata con l’ambizione di portare i colori di Avigliano nei campionati nazionali, si prepara ad affrontare i play-off interregionali per conquistare l’accesso alla Serie C.

Le granata sfideranno le migliori formazioni di Puglia, Calabria e del raggruppamento Molise-Abruzzo.

Non sarà semplice, ma una cosa è certa: nulla è impossibile per chi osa.

Forza Atletico Avigliano, avanti tutta con il calcio femminile.