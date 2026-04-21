Meteo Potenza: peggioramento in agguato! Ecco gli ultimi aggiornamenti

Su Molise, Puglia e Basilicata tra martedì e mercoledì si assisterà ad un aumento dell’instabilità, per l’insorgenza di correnti settentrionali più fresche che causeranno qualche rovescio o temporale specie su Molise, Puglia e Appennino lucano, oltre ad un calo delle temperature.

Migliora nei giorni a seguire, seppur con vento ancora presente giovedì, massime in risalita di qualche punto nel weekend.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 22 Aprile, avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 8°C.

Giovedì 23 Aprile avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.