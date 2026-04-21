Potenza, in questa zona l’erba supera il metro di altezza: “In pericolo adulti, bambini e amici a quattro zampe”. La denuncia

A Potenza si torna a parlare di decoro e erba alta.

Sotto la lente di ingrandimento ilmParco Fluviale del Basento

Un nostro lettore stanco denuncia:

“Andare a fare una passeggiata al Parco Fluviale del Basento non è più un piacere: l’erba, in alcuni punti, supera il metro di altezza, restringe il passaggio e può essere l’habitat ottimale di serpenti o zecche, mettendo in pericolo sia l’incolumità di adulti e bambini, sia quella dei nostri amici a quattro zampe.

Le amministrazioni comunali precedenti erano molto più attente allo sfalcio dell’erba, soprattutto in zone di passeggio come il nostro fiume”.

Lo avete notato anche voi?