Potenza, convocato il Consiglio Comunale: ecco i punti all’Ordine del Giorno

Il Consiglio comunale è convocato, in seduta ordinaria di prima convocazione, per il giorno 30 settembre 2025, alle ore 15:00, nella Sala del Consiglio Comunale, in via Nazario Sauro, per la discussione dei seguenti argomenti:
ORDINE DEL GIORNO 30 settembre 2025:
1. Approvazione verbali seduta precedente (art.69 del Regolamento del Consiglio comunale).
2. Interrogazione presentata dal Consigliere Vigilante ed altri relativa a ”Mancato ottenimento del finanziamento a valere sul bando del Comune di Potenza al Bando Sport e Periferie 2025”.
3. Interrogazione presentata dal Consigliere Vigilante ed altri relativa a “Utilizzo improprio della pagina istituzionale del Comune di Potenza per fini politici”.
4. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) riferito al triennio 2026-2028.
5. Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Potenza riferito all’Esercizio Finanziario 2024.