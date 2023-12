Potenza, da Caruso una dolcissima novità: arriva l’angolo “Coccole d’inverno” che insieme al panettone renderà il vostro pomeriggio meno freddo! Ecco le novità

Il periodo natalizio è cominciato ed è iniziata la frenetica corsa ai regali.

Al giorno d’oggi, che sia o meno un momento festivo, è difficile non lasciarsi travolgere dai tanti impegni che tra loro si accavallano.

E’ ciò che accomuna la vita di molte persone che si trovano a fare i conti con stress accumulato e poco tempo a disposizione da dedicare a sé stessi.

Si tratta in effetti di uno stile di vita: si corre da un posto all’altro pur di rispettare i mille impegni presenti, il telefono squilla continuamente, chiamate, messaggi, ed i ritmi sono sempre più serrati.

Fondamentale è sapersi fermare un attimo e imparare a rilassarsi, a prendersi un po’ di tempo per se stessi.

Il rilassamento ci aiuta a ritrovare la tranquillità interiore, magari anche in compagnia delle persone a cui teniamo.

Questo spazio di intimità personale è il nuovo format sociale pensato dal maestro gelataio Pina Caruso, titolare della gelateria più conosciuta della città.

Godere di un’atmosfera familiare, quasi casalinga, è la mission dell’angolo “Coccole d’inverno” presente ogni pomeriggio nella sede Caruso in via Unità D’Italia 67-69.

Come fa sapere Pina alla nostra Redazione:

“L’amicizia è il calore della vita.

L’ idea è quella di creare uno spazio della socialità dove soffermarsi sul piacere di stare insieme e incontrarsi per coltivare i rapporti vivendo in pieno le emozioni di vita reale e non virtuale.

E’ dare il giusto tempo ai momenti importanti, come quello di una dolce pausa con gli amici.

Attraverso coccole d’inverno la pasticceria offrirà esperienze uniche dove, accompagnati da atmosfere inebrianti e gustose, verranno degustati e scoperti i “ riti” che si celano dietro le preparazioni di dolcezze senza tempo.

A partite dalle ore 17:00, sarà possibile gustare il gelato mantecato, appena uscito dalla macchina, dalla consistenza morbida e dal gusto genuino e originario.

Il cliente potrà aggiungere, a questa base di gelato puro, il gusto che preferisce (dal cioccolato caldo, a qualsiasi altro gusto non per forza freddo).

Quest’anno la magia di incontrarsi non si realizza solo davanti ad un buon gelato artigianale ma anche davanti ad una tazza fumante di buon tè e pasticcini, proprio come accade nell’intimo delle nostre case”.

Se ci si vuole scaldare dal freddo della nostra città, da Caruso c’è certamente quello che ci vuole.

Le specialità della gelateria, associate al gusto di cioccolate, tè e infusi accompagnati dalle tipiche specialità ben presentate, diventano così vere coccole per difendersi dalle basse temperature e rifocillarsi in un ambiente ben curato e accogliente.

Quale migliore occasione per ripensare anche ai sapori, agli odori e al valore culturale di una volta.

I dolci tipici natalizi, ad esempio, fanno parte della nostra tradizione e Pina Caruso sa bene come preparali affinchè non manchi mai quel pizzico di storia scandito da tecniche innovative sempre più consolidate.

La pasticceria vede nell’eleganza, nella semplicità, nei particolari e soprattutto nella tradizione, requisiti fondamentali per un prodotto che si vuol far ricordare.

I fichi secchi del Salento ripieni, i dolci Divino Amore, i mostaccioli, le mattonelle, i macarons, i Roccocò, i ricciarelli, le palline di cioccolato ripiene al vincotto, sono l’eco di un passato dove la mescolanza di materie prime di alta qualità, nelle loro straordinarie sfumature del gusto, accarezzano come un velluto i palati più raffinati.

La straordinaria trasformazione delle materie prime, la cura nei dettagli, la smisurata passione e la ricerca atavica derivante dalla sua Acerenza, rende i prodotti della pasticceria Caruso assolutamente moderni e unici.

Un connubio perfetto alle tradizioni di Acerenza e Potenza, che prende forma all’interno dei laboratori realizzati da Pina.

Un viaggio nel passato che ha portato ad una straordinaria creazione nel presente, al profumo di una nuova stagione creativa che vede nell’antichissima e intensa storia di Acerenza la più grande delle ispirazioni.

E’ l’“Acheruntino”, il panettone della “Città cattedrale” e una delle ultime tappe di Pina Caruso nel percorso esponenziale nei sapori e negli aromi della nostra terra.

Un panettone particolare, preparato con Vincotto, mandorle e uvetta, ingredienti base di un antichissimo piatto della tradizione acheruntina che dava inizio alle feste natalizie.

Complimenti al Maestro gelatiere Pina Caruso che, con le sue idee genuine e innovative, permette agli amanti del buon gusto di consumare prodotti buonissimi, accuratamente selezionati e realizzati con amore e attenzione grazie a una straordinaria esperienza di anni e anni maturata nel settore.