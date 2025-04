Potenza dal cuore grande, donate più di 700 uova di Pasqua per questi bambini. Ecco l’iniziativa

“L’Associazione “Avanti gli Ultimi” di Potenza si appresta a vivere la sua storica iniziativa, che puntualmente si svolge ogni anno in occasione delle ricorrenze pasquali: la Donazione delle Uova di Pasqua ai bambini delle famiglie che assistiamo”.

Così esordisce la Fondatrice e Consigliera Comunale, Tancredi Antonella, che continua spiegando:

“Nonostante il costo delle uova, abbiamo raggiunto un risultato straordinario: 725 donazioni.

Grazie ai tantissimi cittadini della comunità potentina, e non solo, che ancora una volta, con grande generosità, hanno scelto di compiere questo gesto concreto verso i più deboli.

Questo ci stupisce e deve farci riflettere, affinché tutti – semplici cittadini, aziende partner e forze politiche – si adoperino per un unico scopo finale: la solidarietà verso i più bisognosi.

Non vi è altra iniziativa con analogo scopo che riesca a coinvolgere così tante persone e volontari in una raccolta di uova per un unico fine.

Le uova saranno consegnate Sabato 19 Aprile 2025, dalle ore 10:00 alle 12:30, presso la nostra sede in via Largo Don Uva 35.

Voglio ringraziare pubblicamente tutti: i volontari che in qualunque modo hanno prestato il loro tempo ed energia, i donatori, i partner associativi, le famiglie e tutta la comunità che si sono prodigati nelle donazioni.

Auguro a tutti loro, e alle loro famiglie, un sincero ed affettuoso augurio di una Felice e Serena Pasqua”.

Ecco una foto di tutti i doni.