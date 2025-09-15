Potenza: dopo i lavori di ristrutturazione riapre questo ufficio postale in provincia. I dettagli

Ha riaperto al pubblico l’Ufficio Postale di Lauria Superiore, in provincia di Potenza.

Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via XXV Aprile, 6 finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale di Lauria Superiore è a disposizione dei cittadini con il consueto orario dal lunedì al venerdì dalle 08:20 al 19:05 e il sabato dalle 08:20 al 12:45.