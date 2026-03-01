ULTIME NEWS

Potenza: è festa grande per nonna Rosina della provincia! Auguri per i 100 anni

1 Marzo 2026

Marsico Nuovo in festa per i 100 anni di nonna Rosina.

Così saluta l’evento il Sindaco, Massimo Macchia:

“Oggi è un giorno speciale per la nostra comunità.

L’Amministrazione Comunale di Marsico Nuovo rivolge i più sentiti auguri alla nostra concittadina Rosina Cianciarulo, che ha raggiunto il traguardo straordinario dei 100 anni.

Un secolo di vita rappresenta un patrimonio prezioso di memoria, esperienza e valori che appartengono a tutti noi.

La sua storia è testimonianza di forza, dignità e amore per la vita.

A nome dell’intera cittadinanza, esprimiamo profonda gratitudine e affetto, augurandole ancora serenità, salute e tanti momenti di gioia.

Buon compleanno a te Rosina e auguri alla tua famiglia”.

Ci uniamo al coro di auguri per il lieto evento.

Ecco le foto della festeggiata.