Potenza: è festa grande per nonna Rosina della provincia! Auguri per i 100 anni

Marsico Nuovo in festa per i 100 anni di nonna Rosina.
Così saluta l’evento il Sindaco, Massimo Macchia:
“Oggi è un giorno speciale per la nostra comunità.
L’Amministrazione Comunale di Marsico Nuovo rivolge i più sentiti auguri alla nostra concittadina Rosina Cianciarulo, che ha raggiunto il traguardo straordinario dei 100 anni.
Un secolo di vita rappresenta un patrimonio prezioso di memoria, esperienza e valori che appartengono a tutti noi.
La sua storia è testimonianza di forza, dignità e amore per la vita.
A nome dell’intera cittadinanza, esprimiamo profonda gratitudine e affetto, augurandole ancora serenità, salute e tanti momenti di gioia.
Buon compleanno a te Rosina e auguri alla tua famiglia”.
Ci uniamo al coro di auguri per il lieto evento.
Ecco le foto della festeggiata.