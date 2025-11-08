Potenza, eletta la nuova presidente Ucsi Basilicata: buon lavoro

Lucia Nardiello, responsabile della comunicazione al Crob (Centro di riferimento oncologico di Basilicata), è stata eletta presidente dell’Ucsi (Unione cattolica della stampa italiana) di Basilicata durante l’assemblea che si è tenuta venerdì 7 novembre nel salone del Parco del Seminario di Potenza, alla presenza dell’arcivescovo della Diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, monsignor Davide Carbonaro.

Lucia Nardiello succede a Cinzia Grenci, che ha guidato l’associazione negli ultimi quattro anni.

Nella sua relazione, la presidente uscente ha ricordato le difficoltà affrontate per rilanciare l’Ucsi dopo il commissariamento e ha illustrato le varie iniziative di formazione e confronto promosse durante il suo mandato:

incontri con il Censis e l’Unibas,

il corso sul giornalismo costruttivo, con il coinvolgimento degli studenti del liceo classico di Potenza,

momenti dedicati a San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti,

discussioni sul Mezzogiorno con la Fnsi,

approfondimenti sulle encicliche e i documenti papali relativi all’informazione,

il Giubileo regionale della comunicazione,

ogni anno, la partecipazione di due giornalisti alla scuola di formazione di Assisi, dove hanno potuto seguire intense giornate di incontri e laboratori, guidati da esperti professionisti.

La stessa così ha concluso:

“Insomma ci abbiamo provato, anche se non sempre con i risultati desiderati”.

Successivamente si è provveduto all’elezione del nuovo consiglio direttivo: Marco Cerverizzo, Domenico Ciancio, Cinzia Grenci, Giuseppe Longo, Lucia Nardiello, Vito Sacco ed Edmondo Soave e a quella di Eugenio Montesano quale delegato al Congresso nazionale.

Il direttivo ha poi attribuito le cariche: Lucia Nardiello presidente, Giuseppe Longo vicepresidente, Marco Cerverizzo segretario e Vito Sacco tesoriere.

La neopresidente Lucia Nardiello ha ringraziato l’assemblea per la fiducia e Cinzia Grenci per l’impegno profuso, sottolineando l’importanza della collaborazione e dei contributi futuri.