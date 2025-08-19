Potenza, “eroico intervento di Ferdinando e Giacomo: diamo un encomio a questi due poliziotti per il loro coraggio”. La richiesta

“Al Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca,

vorrei esprimere la mia più profonda ammirazione e gratitudine per l’eroico intervento dei poliziotti Ferdinando e Giacomo, che hanno salvato la vita di un uomo che era pronto a lanciarsi nel vuoto da un ponte a Potenza.

La loro prontezza e professionalità hanno scongiurato il peggiore degli scenari e hanno dimostrato ancora una volta l’importanza del lavoro degli agenti di polizia nella nostra città.

In quanto Consigliere Comunale, chiedo formalmente al Sindaco di dare un encomio a questi due poliziotti per il loro coraggio e la loro dedizione al servizio della comunità.

Il loro gesto è un esempio di come il pubblico servizio possa fare la differenza nella vita delle persone e merita di essere riconosciuto e celebrato.

Spero che il Sindaco possa accogliere questa mia richiesta e dare il giusto riconoscimento a Ferdinando e Giacomo per il loro eroico intervento.

Così scrive Alfonso Nardella, Consigliere Comunale di Potenza al Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.