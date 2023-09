Potenza, Festa della CGIL: ecco le modifiche alla circolazione

A Potenza, in occasione della manifestazione organizzata dalla sigla sindacale “CGIL”, il Comune dispone:

dalle ore 14.00 del giorno 7/9/2023, alle ore 14.00 del giorno 10/9/2023 il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata (0-24), come di seguito descritto

1. in piazza Don Bosco, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata (0-24), fatta eccezione per i mezzi dell’organizzazione, di soccorso e di Polizia;

2. in viale Firenze, il divieto di sosta con rimozione forzata (0-24), su tutta l’area di sosta compresa fra l’attività commerciale denominata ‘GELATERIA SOTTO ZERO’ e l’attività commerciale denominata ‘SPIGHE LUCANE’, fatta eccezione per i mezzi dell’organizzazione, di soccorso e di Polizia;

3. in via Milano, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata (0-24) su tutta l’area mercatale, fatta eccezione per i mezzi autorizzati dall’organizzazione, di soccorso e di Polizia;

4. da intersezione con viale Firenze, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata (0-24) su tutta l’area compresa tra il circolo

pesca sportiva ‘POSTEL’ e il cine teatro Don Bosco, fatta eccezione per i mezzi muniti di tagliando invalidi e/o pass rilasciato dall’organizzazione, i mezzi dell’organizzazione, di soccorso e di polizia”.

Di seguito l’Ordinanza.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)