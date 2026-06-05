Potenza, Festinsieme: da StradonBosco al concerto degli 883 tribute senza dimenticare Domenico

Dopo le festività dedicate al Santo Patrono, l’attenzione della città si sposta in Piazza Don Bosco, che anche quest’anno ospiterà Festinsieme 2026, una settimana ricca di appuntamenti culturali, artistici, sportivi, musicali e religiosi che coinvolgeranno principalmente il quartiere di Rione Risorgimento e la piazza di san Giovanni Bosco, vero fulcro dell’aggregazione giovanile potentina.

Il tema scelto per questa edizione, “Ci vediamo al don”, infatti, trae ispirazione da un’espressione comune tra i ragazzi potentini, per i quali l’oratorio e la piazza rappresentano un punto di riferimento quotidiano, familiare e identitario.

Ciò che caratterizza maggiormente questa manifestazione è il consolidato coinvolgimento dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie nello stile gioioso di Don Bosco.

Anche oggi, attraverso Festinsieme, vogliamo riscoprire – spiegano gli organizzatori in una nota – che è possibile costruire una società più umana, aperta ai valori dell’amicizia e della fraternità.

L’inaugurazione di Festinsieme avverrà sabato 6 giugno in Piazza Don Bosco con la quattordicesima edizione della “StradonBosco con Domenico 2026”. Per la prima volta, la passeggiata e gara podistica non agonistica in memoria di Domenico Lorusso, giovane educatore salesiano, si svolgerà in serata e prenderà il via alle ore 18, coinvolgendo la città in un momento di sport, partecipazione e memoria.

Seguirà musica dal vivo a partire dalle ore 21 con dj set targato Love Generation.

Il giorno successivo, domenica 7 giugno si svolgeranno due tornei di pallavolo: volley S3 alle ore 9:30 e in contemporanea prenderà il via la prima edizione della 12 ore di volley misto 6×6. Al termine della mattinata, si terrà un evento conviviale comunitario nell’oratorio salesiano: il Pranzo Solidale, momento conclusivo di un anno di attività e servizio della Caritas parrocchiale.

Entrando nel vivo di Festinsieme mercoledì 10 giugno alle ore 20, nella chiesa di san Giovanni Bosco, sarà portato in scena il concerto tematico dal titolo “Ho sognato una strada”, a cura di don Massimiliano De Luca e dei giovani dell’oratorio.

Sabato 13 giugno alle ore 16 ci sarà l’inaugurazione della Savio Estate 2026 nel cortile dell’Oratorio e poi grandi giochi in piazza. Appuntamento da non perdere alle ore 22 il concerto dei “Game Boys”, con musica dal vivo anni ‘90.

Domenica 14 giugno, dopo la manifestazione sportiva “Calcioinsieme”, prevista per le ore 10, si celebreranno gli eventi sacri di Festinsieme: la Santa Messa in piazza alle ore 18, presieduta dal superiore dei salesiani del Sud Italia, don Gianpaolo Roma, ed a seguire il pellegrinaggio delle statue di Maria Ausiliatrice e di Don Bosco lungo le vie del quartiere.

A conclusione, nella serata di Domenica 14 giugno, gran finale con il concerto de “Lo strano percorso”, tribute band degli 883 e Max Pezzali in programma alle ore 22.

Durante le serate in Piazza Don Bosco saranno aperti gli stand gastronomici e sarà possibile acquistare i biglietti della speciale Lotteria di Festinsieme, “Il Premio che ti fa ricco è quello che si dona”: il ricavato dell’iniziativa contribuirà a sostenere progetti e attività promossi da enti e istituzioni operanti nell’ambito sociale.